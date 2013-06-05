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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 11:52 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比开低，股市偏空和进口商买盘料抑制跌势

0316 GMT -

* 美元/印度卢比开低，因欧元和英镑上涨而承压

* 盘中可能在56.35-56.55的区间交投

* 股市偏空和进口商买盘抑制跌势

* 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)隔夜在56.76-56.89的区间交投，纽约时段收报56.81-56.86。(完)
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