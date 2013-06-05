台湾货币市场：外资汇出令外商银资金水位下降，惟短率仍稳于低位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 外资汇出令外商银资金水位降低
* 缴税因素令资金波动
* 短率稳于低位
记者 高洁如
路透台北6月5日 - 台湾银行间短率周三平稳，市场略显清淡。本地银行多缺不一，在提存期初仍积极负数操作，然而由于外资汇出，令外商银资金水位下降，中小型外商银成为资金需求一方。
资金调度人员表示，由于近期外资汇出明显，外商银行的资金水位并不多，大型保管行大多仍做拆出，但多钱水位明显下降，中小型银行则转多为缺。
“汇出是一个原因，另外有子行的银行可能有缴税的原因，钱变少很多。”一位民营银行调度人士说。
根据证交所资料，外资在台股已连续四日卖超，累计卖超高达267.9亿台币 。台币汇价 近期回稳，5月底时则一度触及逾10个月的低位。
另一家银行交易人士表示，央行近期冲销市场短钱的力道又见减少，在周五标364天期存单之前，恐怕很难期待央行有异于常态的大幅冲销，市场本周都将维持宽松的局面。
台湾央行将于周五(7日)标售1,000亿台币的364天期存单，10日交割。另外央行将于6月27日(周四)召开第二季全体理监事会议。
财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。
营业事业所得税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库；去年营所税5月底自缴金额约为2,000亿台币左右。
本地时间11:41：
**台币兑美元 走升1.44角报29.876。
**台股 升0.07%，报8,197.01点；成交量 报483.52亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.39%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.42%，上日在0.38-0.43%。
**短票持稳**
在短票市场方面，银行表示，提存期初努力消化资金，拆出、短票皆努力承做，希望能消化一些积数。不过，短票量仍然不多。
今日短票利率大致在0.68-0.69%，同于上日。
台湾央行周三存单到期金额1,662亿台币，存单发行金额午后稍晚公布。
本周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，本周余日的存单到期情况为：周四4,191.6亿、周五837.2亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为64亿台币，超额准备为64亿，加计前期1%的超额准备为1,210亿台币。
**债券RP利率稳于区间**
债券市场附买回(RP)成交利率周三持稳在既有区间。虽然时序进入旬初，不过资金分配略有不均，且客户对利率下调的抗性增加，使RP利率欲再出现像上月连续调降的走势不易。
一大型证券商人士指出，今日欲与投信调度大额资金，不过对方要求公债RP利率必须要0.68%才愿意承做。
另一证券商交易员则称，在公司债到期续做时，想将RP利率微幅下调至0.73-0.74%，客户也略有抱怨。
惟一票券商交易员表示，客户找券需求仍强。昨日虽有几家投信走钱，但今日又恢复平静。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完) (集体采写 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。