东京美债：10年期公债价格小跌，关注美国非农就业数据

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美联储主席贝南克和其他联储高官近期暗示，若经济进一步改善，他们最早可能开始在随后的几次会上缩减购债规模。
路透调查显示，分析师预期5月美国非农就业岗位料增加17万个，失业率料持平于7.5%。
野村证券利率分析师Tomoaki Shishido说道，若非农就业数据符合预期，显示就业岗位增加约17万个，那么市场对美联储可能会在未来几个月降低资产购买规模的揣测将继续发酵。
在非农报告前，美债可能自周三将公布的ADP民间就业等数据中找寻线索。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。