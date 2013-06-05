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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 12:17 BJT

东京美债：10年期公债价格小跌，关注美国非农就业数据

美联储主席贝南克和其他联储高官近期暗示，若经济进一步改善，他们最早可能开始在随后的几次会上缩减购债规模。

路透调查显示，分析师预期5月美国非农就业岗位料增加17万个，失业率料持平于7.5%。

野村证券利率分析师Tomoaki Shishido说道，若非农就业数据符合预期，显示就业岗位增加约17万个，那么市场对美联储可能会在未来几个月降低资产购买规模的揣测将继续发酵。

在非农报告前，美债可能自周三将公布的ADP民间就业等数据中找寻线索。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉; 审校 于春红)
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