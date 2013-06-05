越南农业：削减稻米出口价格以提振需求

路透河内6月5日 - 贸易商周三表示，随着新作收成，全球第二大稻米出口国越南调降稻米出口价格，藉以提振需求。

胡志明市的贸易商表示，越南粮食协会(VFA)制定每公吨含25%碎米的底价为365美元；每公吨含35%碎米的底价则降价1.4%至360美元。新的底价为离岸价格。

“设底价没什么用，因为价格早已跌破底价，而且新作稻米已入市，”一贸易商表示，他所指的是产自湄公河三角洲的夏秋稻作正在收成。

每公吨含5%碎米的离岸价格持平于上周的370-375美元，含25%碎米的价格亦持平于每公吨350美元。 。(完)