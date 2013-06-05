《热点透视》亚洲大亨们的杠杆并购呈现出东方特色

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 王洋
路透香港6月5日 - 亚洲的大亨们正按着杠杆收购教战守策实地操兵。中国双汇以47亿美元收购美国肉制品公司Smithfield 和近期泰国和新加坡等收购案例一样，杠杆规模庞大、但协同效益有限。
中国最大的猪肉制品商合并美国同业似乎合乎逻辑。但明显的成本节约效应寥寥：双汇称将保持Smithfield业务不变。唯一好处便是Smithfield可以仰赖其由中国企业拥有的身份而向中国出口更多的猪肉制品。
双汇是利用举债来进行收购。知情人士对路透表示，银行总计借给双汇70亿美元。的确，其准备用于为Smithfield原借款再融资的30亿美元数额最终可能不会有那么多：持有Smithfield 10亿美元高收益债的债主们，可能会保持他们的投资，目前这些债券都交投于面值之上。知情公司状况的人士表示，民营性质的双汇目前没有任何杠杆。即便是如此，其从中国银行借来的40亿美元资金，也几乎相当于其过去三年平均EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)的七倍。
近期其它的并购交易也呈现出类似的特点。由泰国亿万富翁谢国民控制的零售商CP All 5月借款60亿美元，用以为其66亿美元收购批发业者Siam Makro 融资。低利率和Siam Makro房地产资产的隐藏价值意味着，此项收购可在不产生任何协同效应的情况下支撑巨额的借款。另外在今年1月，另一位泰国大亨苏旭明在争取Fraser and Neave控制权的竞购战中胜出，其为后者开出了惊人的112亿美元报价，主要是基于日后分拆这家新加坡综合型企业。
私募基金并未完全退居其外：诸如鼎晖和高盛等位列双汇股东之列。尽管如此，在此债务融资大兴中值得注意的是，今年迄今亚洲并购仅占私募股权业者交易活动的9%。
与此同时，大亨们拥有地方势力这个优势，这可帮助其与银行议定更佳的条款。他们也可承受得起在回报上从长计议。尽管过度杠杆存在显而易见的风险，但只要银行提供充足的融资，这种类收购仍旧会流行。(完) (译文审校 张明钧)
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