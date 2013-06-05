中国汇市：人民币早盘微幅上扬，结购汇力道相对均衡格局显现

* 人民币早盘微幅上扬

* 中间价微贬，脱离上日新高位置

* 结汇和购汇力量均衡

* 人民币未来走势预期分化

路透北京6月5日 - 人民币兑美元即期 周三微幅上扬。受隔夜美元指数上扬，中间价小幅走弱。交易员称，交易价与中间价的价差仍在缩窄，而由于对人民币未来走势预期分化，市场未有明确的方向，人民币结购汇的力量亦相对均衡。

交易员称，最近一段时间，客盘购汇增加明显，人民币即期市场的交易价格呈现区间震荡，未跟随中间价小步走升的态势，且和之前一直贴近人民币日涨停板附近交易不同。最近人民币交易区间与中间价的价差有缩减的趋势，而市场亦未出现央行干预的迹象，这些都显示人民币升值预期正在发生反向变化。

“早盘市场比较均衡，波动不大，感觉结汇盘和购汇盘差不多。”上海一股份制行交易员称。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.1273元，上日收报6.1286元。今日人民币兑美元中间价 为6.1757元，上日中间价为创纪录新高的6.1735元。

另一上海股份制行交易员称，美元/人民币掉期市场上因20号文而出现的购汇买盘已经比较明显，短端利率自上月下旬以来一直维持高位。

甫公布的5月汇丰服务业PMI亦增添中国经济下行风险的忧虑，或令人民币承压。汇丰中国5月服务业PMI虽略有上升，但仍创下21个月次低水准，新业务和经营预期指数亦处于历史低点附近。制造业复苏乏力持续令服务业承压，中国二季度经济面临更多下行风险。

前几日出炉的中国5月官方制造业PMI意外反季节上行，但仍处于低位附近；汇丰中国5月制造业PMI终值亦跌至八个月低点 (报导全文)。制造业复苏动力匮乏，加深市场对中国二季度经济成长的疑虑。目前投资者拭目以待定于周末出炉的5月进出口、通胀以及工业和投资等数据，以研判中国成长前景。

东京汇市美元周三自本周稍早的颓势中回升，投资人等待本周三项美国就业报告，而澳洲经济成长数据令人失望，则打击澳元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2434/77，上日尾盘为6.2500。

北京时间12:24，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1260/90元，上一交易日尾盘报6.1280元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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