中国债市动态：资金紧张预期推动现券收益率续升，一二级市场走势分化

路透上海6月5日 - 对未来一段时间资金面可能持续紧张预期，令中国银行间债市周三早盘现券继续承压，收益率延续升势；新债发行方面，稍早续发行的七年期国债中标收益率略低于预期，但二级对其定位并不认可，一二级市场走势分化。

交易员认为，虽然流动性转紧预期可能推动现券收益率继续上涨，但因经济基本面和政策面未有大的变化，收益率上行空间预计有限。

华南一银行交易员称，现券收益率的走升，可能因为“近期资金面预期发生了点变化，对市场情绪有影响，...但应该不是(现券走势发生大的)转向。”

银行间市场隔夜、七天等主要质押式回购利率今日早盘居高不下，两个品种加权利率最新价格为4.6878%和4.7688%，并有小幅上涨。

华南一银行交易员并表示，稍早招标的七年期续发国债收益率虽低于预期，但在一级半市场(上市前交易)上，已有3.40%同时返手续费的卖盘出现，这已高过该期3.3902%的边际中标收益率，显示二级市场对该结果并不认可。

财政部周三续招标发行的七年期固息国债中标收益率略低于市场预期，亦低于二级市场。部分机构因基本承销额等考核压力，拉低最终加权结果；虽然投标倍数中性，但当前紧张的资金局面下，高位博边际的机构也不少。