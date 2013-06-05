中国债市动态：资金紧张预期推动现券收益率续升，一二级市场走势分化

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月5日 - 对未来一段时间资金面可能持续紧张预期，令中国银行间债市周三早盘现券继续承压，收益率延续升势；新债发行方面，稍早续发行的七年期国债中标收益率略低于预期，但二级对其定位并不认可，一二级市场走势分化。
交易员认为，虽然流动性转紧预期可能推动现券收益率继续上涨，但因经济基本面和政策面未有大的变化，收益率上行空间预计有限。
华南一银行交易员称，现券收益率的走升，可能因为“近期资金面预期发生了点变化，对市场情绪有影响，...但应该不是(现券走势发生大的)转向。”
银行间市场隔夜、七天等主要质押式回购利率今日早盘居高不下，两个品种加权利率最新价格为4.6878%和4.7688%，并有小幅上涨。
华南一银行交易员并表示，稍早招标的七年期续发国债收益率虽低于预期，但在一级半市场(上市前交易)上，已有3.40%同时返手续费的卖盘出现，这已高过该期3.3902%的边际中标收益率，显示二级市场对该结果并不认可。
财政部周三续招标发行的七年期固息国债中标收益率略低于市场预期，亦低于二级市场。部分机构因基本承销额等考核压力，拉低最终加权结果；虽然投标倍数中性，但当前紧张的资金局面下，高位博边际的机构也不少。
剩余期限约6.64年的固息国债130003券最新成交 在3.3950%，上日尾盘为3.3800%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。