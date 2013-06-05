中国货币市场：主要回购利率普涨，因存款准备金大额清算补缴

他进一步指出，随着部分在途资金的落地，下午市场流动性紧张情况或略有缓解。常规来看，6月都是资金面季节性偏紧的月份，此时央行的态度就至关重要。“假如他们什么也不做，月内资金面都会是半死不活的，现在看，他们很有可能是啥也不做。”他称。