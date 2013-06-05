中国货币市场：主要回购利率普涨，因存款准备金大额清算补缴

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月5日 - 中国银行间市场周三质押式回购利率 均有不同程度的上涨。市场人士表示，今日有存款准备金大额清算补缴，市场流动性进一步收敛，资金供不应求。
“资金紧，补缴准备金，相对供不应求，”北京一国有银行交易员称，“各家主力融出机构钱相对都不太充裕，没人刻意做高利率；所幸虽然缺钱的机构比较普遍，但缺的量都不大。”
他进一步指出，随着部分在途资金的落地，下午市场流动性紧张情况或略有缓解。常规来看，6月都是资金面季节性偏紧的月份，此时央行的态度就至关重要。“假如他们什么也不做，月内资金面都会是半死不活的，现在看，他们很有可能是啥也不做。”他称。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。本地券商报告称，5月四大国有银行存款增加4,000亿元人民币左右，部分机构据此推算本次准备金清算补缴额在1,500亿元以上。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 4.6878 4.5425 +14.53 七天 4.7688 4.7421 +2.67 14天 4.9067 4.8338 +7.29 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.6000 2.6850 +191.50 七天 4.5900 5.2950 -70.50 14天 4.1000 4.2150 -11.50 回购定盘利率 其中:隔夜 4.6800 4.6000 +8.00 七天 4.7400 4.7200 +2.00 14天 4.9140 4.8100 +10.40 Shibor 其中:隔夜 4.6230 4.5170 +10.60 七天 4.7390 4.7160 +2.30 三个月 3.8838 3.8835 +0.03 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。