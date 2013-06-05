中国债市：利率互换因资金紧张而普涨，短端承压更重令曲线平坦化

路透上海6月5日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三延续涨势，且资金紧张作为本轮推涨主因，短端承压更重导致升幅超过长端，曲线进一步平坦化。

交易员指出，机构对未来资金面的谨慎预期抑制IRS下行空间，但长端能否跟随海外市场走升，从而带动曲线由平坦转为陡峭还不确定。

上海一银行交易员称，受流动性紧张影响，今日IRS短端继续领涨。“如果资金维持高位，(曲线)可能还会再平一点，但是(下行)空间不大了。”

银行间市场隔夜、七天等主要质押式回购利率今日居高不下且有不同程度的上涨，两个品种最新加权利率为4.7369%和4.7987%。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ----------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.6000/3.6980 3.3720/3.4560 3.4140/3.5040 3.5200/3.6100 3.5200/3.7625 周二 3.5520/3.6680 3.3400/3.4200 3.3920/3.4830 3.5100/3.6040 3.5000/3.7825 ----------------------------------------------------------------------------------------- 变化 +0.0480/+0.0300 +0.0320/+0.0360 +0.0220/+0.0210 +0.0100/+0.0060 +0.0200/-0.0200

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。