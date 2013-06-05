中国债市：利率互换因资金紧张而普涨，短端承压更重令曲线平坦化

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月5日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三延续涨势，且资金紧张作为本轮推涨主因，短端承压更重导致升幅超过长端，曲线进一步平坦化。
交易员指出，机构对未来资金面的谨慎预期抑制IRS下行空间，但长端能否跟随海外市场走升，从而带动曲线由平坦转为陡峭还不确定。
上海一银行交易员称，受流动性紧张影响，今日IRS短端继续领涨。“如果资金维持高位，(曲线)可能还会再平一点，但是(下行)空间不大了。”
银行间市场隔夜、七天等主要质押式回购利率今日居高不下且有不同程度的上涨，两个品种最新加权利率为4.7369%和4.7987%。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ----------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.6000/3.6980 3.3720/3.4560 3.4140/3.5040 3.5200/3.6100 3.5200/3.7625 周二 3.5520/3.6680 3.3400/3.4200 3.3920/3.4830 3.5100/3.6040 3.5000/3.7825 ----------------------------------------------------------------------------------------- 变化 +0.0480/+0.0300 +0.0320/+0.0360 +0.0220/+0.0210 +0.0100/+0.0060 +0.0200/-0.0200
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,392.81亿元，较4月的2,385.99亿元微增。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。