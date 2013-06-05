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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 13:07 BJT

重发-日本股市：日经指数跌幅扩大至2.05%，东证指数跌1.53%

(重发以调整内文格式)

路透东京6月5日 - 日股日经指数 周三跌2.05%至13,256.83点，东证股价指数(TOPIX) 跌1.53%至1,108.29点。(完)

(编译 艾茂林; 审校)
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