中国央行报告：主权债务危机仍是影响全球经济增长点重要风险

路透北京6月5日 - 中国央行发布的2013年中国金融稳定报告称，今年世界经济低速增长态势仍将延续。主权债务危机仍是影响全球经济增长点重要风险。

看过此份报告的消息人士周三引用报告指出，主要经济体新一轮宽松货币政策或进一步加剧全球跨境资本流动的波动，推升国际大宗商品价格，催生全球资产泡沫，增加其他经济体宏观经济管理难度。

中国央行5月底曾发布新闻稿称，央行发布了《中国金融稳定报告（2013）》，对2012年中国金融体系的稳定状况进行了全面评估。报告认为，2012年，中国宏观经济缓中趋稳，金融业改革持续推进，金融机构实力不断增强，金融市场快速发展，金融基础设施建设成效显着，金融服务实体经济的质量和水平进一步提升，金融体系整体稳健，但面临的国内外环境十分复杂，经济金融平稳运行与隐忧风险并存。