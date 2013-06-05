全球矿业：澳洲Port Hedland港口5月出口至中国的铁矿石大增21%

路透悉尼6月5日 - 澳洲Port Hedland港口5月出口至中国的铁矿石较4月激增21%，规模创纪录高位。该港口对中国的铁矿石出口规模是衡量中国工业活动的一个有力指标。

据Port Hedland港口管理局周三公布的数据显示，5月该港口出口至中国的铁矿石攀升至2,330万吨，4月为1,930万吨。5月出口规模较上年同期更是增长了34%。

该数据的跳升预示着当月澳洲贸易收支将表现良好，因为矿石是澳洲单一最大的出口收入来源。

5月出口至日本的铁矿石自4月的260万吨下滑至240万吨。出口至韩国的亦自4月的260万吨降至150万吨。

该港口5月整体铁矿石出口增至2,790万吨，4月为2,600万吨。该港口占据着约五分之一的全球铁矿石海运市场。

同比来看，5月该港口出口规模增长了24%。

必和必拓 、Fortescue Metals Group 和Atlas Iron 利用Port Hedland港口来运输铁矿石船货，今年出口规模料超过2亿吨。(完) (编译 侯向明; 审校 王冠中)