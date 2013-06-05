全球矿业：澳洲Port Hedland港口5月出口至中国的铁矿石大增21%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼6月5日 - 澳洲Port Hedland港口5月出口至中国的铁矿石较4月激增21%，规模创纪录高位。该港口对中国的铁矿石出口规模是衡量中国工业活动的一个有力指标。
据Port Hedland港口管理局周三公布的数据显示，5月该港口出口至中国的铁矿石攀升至2,330万吨，4月为1,930万吨。5月出口规模较上年同期更是增长了34%。
该数据的跳升预示着当月澳洲贸易收支将表现良好，因为矿石是澳洲单一最大的出口收入来源。
5月出口至日本的铁矿石自4月的260万吨下滑至240万吨。出口至韩国的亦自4月的260万吨降至150万吨。
该港口5月整体铁矿石出口增至2,790万吨，4月为2,600万吨。该港口占据着约五分之一的全球铁矿石海运市场。
同比来看，5月该港口出口规模增长了24%。
必和必拓 、Fortescue Metals Group 和Atlas Iron 利用Port Hedland港口来运输铁矿石船货，今年出口规模料超过2亿吨。(完) (编译 侯向明; 审校 王冠中)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。