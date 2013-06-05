台湾汇市：台币午盘随日韩货币升值，央行干预致成交放量

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北6月5日 - 台币兑美元 周三午盘放量暂时收高。汇银人士指出，由于 日圆 及韩元 近午开始走高，引发一波外资汇入及外银抛汇，推升台币扬升 。然而台湾央行见状入场买入美元阻升台币，市场人士估早盘台北外汇经纪创大量的10.74 亿美元中，约有一半交易量为央行干预所致。 汇银人士指出，原本市场在等待周五美国公布的非农就业数据出炉前，市场将安静以对 。然而日圆再度升破100元关卡，韩元也升逾0.5%，使得台币同步获得支撑。央行早盘阻升 位约在29.870附近，使得当前水位形成升值阻力，午后将观察外资是否有进一步攻坚力道， 及央行阻升情况。 两家主要外汇经纪商合计早盘成交量达12.67亿美元，几为此前的全日交投量，为近来 罕见的大量。 此外，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日美元/台币同样波动剧烈，交易员 称见寿险业在该市场抛售美元，使得美元/台币折价明显加深，部分外资则在NDF低接美元， 令美元弱势暂止于当前。 本地时间13:00时，指标美元/台币一个月期 报价落在29.750-29.770左右 ，较上日尾盘的29.915/29.928疲软许多。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。