台湾汇市：台币午盘随日韩货币升值，央行干预致成交放量

路透台北6月5日 - 台币兑美元 周三午盘放量暂时收高。汇银人士指出，由于 日圆 及韩元 近午开始走高，引发一波外资汇入及外银抛汇，推升台币扬升 。然而台湾央行见状入场买入美元阻升台币，市场人士估早盘台北外汇经纪创大量的10.74 亿美元中，约有一半交易量为央行干预所致。 汇银人士指出，原本市场在等待周五美国公布的非农就业数据出炉前，市场将安静以对 。然而日圆再度升破100元关卡，韩元也升逾0.5%，使得台币同步获得支撑。央行早盘阻升 位约在29.870附近，使得当前水位形成升值阻力，午后将观察外资是否有进一步攻坚力道， 及央行阻升情况。 两家主要外汇经纪商合计早盘成交量达12.67亿美元，几为此前的全日交投量，为近来 罕见的大量。 此外，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日美元/台币同样波动剧烈，交易员 称见寿险业在该市场抛售美元，使得美元/台币折价明显加深，部分外资则在NDF低接美元， 令美元弱势暂止于当前。 本地时间13:00时，指标美元/台币一个月期 报价落在29.750-29.770左右 ，较上日尾盘的29.915/29.928疲软许多。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 (完)