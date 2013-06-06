中国公开市场：今日进行100亿元28天正回购，本周净投放1,600亿元

路透上海6月6日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日将进行100亿元人民币28天期正回购操作，稍后还将招标发行110亿元三个月期央票。据此计算，央行本周将净投放1,600亿元。

因资金紧绷局面持续，央行公开市场周二央票和正回购操作规模仍维持偏低水平，发行利率均持稳，且因当日有大量央票和正回购到期，单日净投放达1,440亿元。

尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，上周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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