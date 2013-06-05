香港经济：旅发局与台湾观光局合作，加强推广区域邮轮旅游

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月5日 - 香港旅游发展局周二宣布,与台湾交通部观光局合作加强两地在邮轮旅游方面的发展；双方并与皇家加勒比国际游轮（Royal Caribbean Cruises Ltd.）达成协议，于今年10月和11月增设两个以香港为母港的港、台航程。
香港启德邮轮码头将于下周正式启用，旅发局主席林建岳表示，邮轮市场潜力庞大，但理解到刚开始时航班数目较少，故旅发局希望透过推广吸引更多邮轮来停泊。而与台湾观光局的合作，是拓展邮轮旅游区域合作重要的一步。
皇家加勒比国际游轮旗下的“海洋水手号”将于今年10月29日及11月2日，增设两个以香港为母港的香港、台湾航程。两个航程分别往返香港至高雄、基隆，以及香港往来高雄。
台湾观光局副局长刘喜临表示，未来2030年全球邮轮的中心将会集中在亚太市场，将达1,100万人次；估计2015年至少有700万以上人次的一个邮轮市场规模。在国际观光业发展上，全球均看好亚太区，区内的游客成长将最为显着。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。