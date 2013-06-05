香港经济：旅发局与台湾观光局合作，加强推广区域邮轮旅游

路透香港6月5日 - 香港旅游发展局周二宣布,与台湾交通部观光局合作加强两地在邮轮旅游方面的发展；双方并与皇家加勒比国际游轮（Royal Caribbean Cruises Ltd.）达成协议，于今年10月和11月增设两个以香港为母港的港、台航程。

香港启德邮轮码头将于下周正式启用，旅发局主席林建岳表示，邮轮市场潜力庞大，但理解到刚开始时航班数目较少，故旅发局希望透过推广吸引更多邮轮来停泊。而与台湾观光局的合作，是拓展邮轮旅游区域合作重要的一步。

皇家加勒比国际游轮旗下的“海洋水手号”将于今年10月29日及11月2日，增设两个以香港为母港的香港、台湾航程。两个航程分别往返香港至高雄、基隆，以及香港往来高雄。