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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 13:40 BJT

日本股市：日经指数尾盘跌幅扩大至3.17%

路透东京6月5日 - 日本股市日经指数 周三尾盘挫跌3.17%至13,104.43点，东证股价指数 跌2.51%至1,097.19点。(完)
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