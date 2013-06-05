中国央行报告：建立存款保险制度条件已具备，方案可择机出台--央行报告

路透北京6月5日 - 中国央行发布的2013年中国金融稳定报告称，当前，建立存款保险制度的各方面条件已经具备，实施方案经过反复研究和论证，各方面已形成共识，可择机出台并组织实施。

看过此份报告的消息人士周三引用报告指出，将加快存款保险立法进程，择机出台《存款保险条例》，明确存款保险制度的基本功能和组织模式。

“在存款保险制度缺失的条件下，国家实际上承担了隐形的担保责任，容易导致商业银行风险约束机制弱化，为追求高额利润而过度投机。”报告称。

报告表示，将加快存款保险制度建设，完善防范和化解金融风险的市场化制度保障。

路透暂未联络到央行给予置评。

中国央行5月底曾发布新闻稿称，央行发布了《中国金融稳定报告（2013）》，对2012年中国金融体系的稳定状况进行了全面评估。报告认为，2012年，中国宏观经济缓中趋稳，金融业改革持续推进，金融机构实力不断增强，金融市场快速发展，金融基础设施建设成效显着，金融服务实体经济的质量和水平进一步提升，金融体系整体稳健，但面临的国内外环境十分复杂，经济金融平稳运行与隐忧风险并存。