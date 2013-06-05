中国央行报告:加快培育市场基准利率体系，提高央行市场利率调控水平--报告

路透北京6月5日 - 中国央行发布的2013年中国金融稳定报告称，今年要稳步推进利率市场化，加快培育市场基准利率体系，提高中央银行市场利率调控水平，引导金融机构增强风险定价能力，用好利率浮动定价权合理定价。

看过此份报告的消息人士周三引用报告指出，要完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，更大程度上发挥市场在汇率形成中的基础性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

报告并表示，根据经济金融形势动态变化，综合运用数量型、价格型货币政策工具，发挥审慎政策工具的逆周期调节作用，保持合理的市场流动性，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长。

路透暂未能联络到央行给予置评。

中国央行5月底曾发布新闻稿称，央行发布了《中国金融稳定报告（2013）》，对2012年中国金融体系的稳定状况进行了全面评估。报告认为，2012年，中国宏观经济缓中趋稳，金融业改革持续推进，金融机构实力不断增强，金融市场快速发展，金融基础设施建设成效显着，金融服务实体经济的质量和水平进一步提升，金融体系整体稳健，但面临的国内外环境十分复杂，经济金融平稳运行与隐忧风险并存。

但新闻稿未提及上述报告的细节内容。

中国央行行长周小川此前在出席国际货币会议(IMC)年会时指出，从2005年实施人民币汇率形成机制改革以来，人民币对美元汇率 已升值35%，但实际来看这个数字还会更高。目前中国的外汇盈余已有所下降，这给中国推进汇率的市场化提供了一定的空间。