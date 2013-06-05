中国央行报告:加快培育市场基准利率体系，提高央行市场利率调控水平--报告

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月5日 - 中国央行发布的2013年中国金融稳定报告称，今年要稳步推进利率市场化，加快培育市场基准利率体系，提高中央银行市场利率调控水平，引导金融机构增强风险定价能力，用好利率浮动定价权合理定价。
看过此份报告的消息人士周三引用报告指出，要完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，更大程度上发挥市场在汇率形成中的基础性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
报告并表示，根据经济金融形势动态变化，综合运用数量型、价格型货币政策工具，发挥审慎政策工具的逆周期调节作用，保持合理的市场流动性，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长。
路透暂未能联络到央行给予置评。
中国央行5月底曾发布新闻稿称，央行发布了《中国金融稳定报告（2013）》，对2012年中国金融体系的稳定状况进行了全面评估。报告认为，2012年，中国宏观经济缓中趋稳，金融业改革持续推进，金融机构实力不断增强，金融市场快速发展，金融基础设施建设成效显着，金融服务实体经济的质量和水平进一步提升，金融体系整体稳健，但面临的国内外环境十分复杂，经济金融平稳运行与隐忧风险并存。
但新闻稿未提及上述报告的细节内容。
中国央行行长周小川此前在出席国际货币会议(IMC)年会时指出，从2005年实施人民币汇率形成机制改革以来，人民币对美元汇率 已升值35%，但实际来看这个数字还会更高。目前中国的外汇盈余已有所下降，这给中国推进汇率的市场化提供了一定的空间。
他并表示，目前中国正在稳步推进利率市场化，综合目前中国的经济来看，现在是促进利率开放的一个好时机。（完） (发稿 曹巍浩/谢衡; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。