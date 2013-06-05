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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 14:16 BJT

日本股市：日经指数收跌3.8%至两个月低点，安倍讲话令人失望

路透东京6月5日 - 日本股市日经指数周三挫跌3.8%至两个月低位，之前首相安倍晋三公布的经济成长策略未能让投资者感到振奋。

日经指数 收低518.89点至13,014.87点，盘中交投震荡，13,000点被视为支撑位。

东证股价指数 下跌3.2%至1,090.03点。(完)
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