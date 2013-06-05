《日本经济焦点》安倍增长策略着眼于增加居民收入，并建立经济特区吸引外资

**放松管制**

安倍在已宣布的措施基础上，又增加了一系列的目标，以在未来10年内将电力相关投资提高1.5倍至30万亿(兆)日圆，同时计划到2020年将接受的外国直接投资提高一倍至35万亿日圆。

但批评者质疑这些目标能否达成。

“政府设定了一些乐观的数字目标，但我怀疑这些目标能否达成，或者此类目标性政策能否按计划实现，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生说。“毕竟，政府无法掌控每一个经济活动，就像央行无法掌控长期利率一样。”

“安倍经济学不应该侧重于计划型经济，同时市场人士认为更重要的是放松管制，而不是这些数字目标。”

可能会在东京和其他大城市设立的经济特区，料将削减公司税收和放松管制，来吸引企业。

安倍还称，政府将允许通过互联网出售多数非处方药，作为运用互联网来提振成长措施的一部分。

安倍曾表示，放松管制是提振成长的第一要务，但有关措施的最终版本不太可能包含劳动力流动性和全国公司税收等领域的大胆改革措施。该最终版本或将在6月14日内阁会议上连同宏观经济指导方针一起获得批准。

日本已宣称民间领域每年的投资目标为70万亿日圆，该水平是2008年金融危机前的水准，但较当前水准高出约10%。

政府亦计划将基础设施出口增至目前的三倍，达到30万亿日圆，比如高速列车和核工厂。