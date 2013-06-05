《日本经济焦点》安倍增长策略着眼于增加居民收入，并建立经济特区吸引外资

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**放松管制**
安倍在已宣布的措施基础上，又增加了一系列的目标，以在未来10年内将电力相关投资提高1.5倍至30万亿(兆)日圆，同时计划到2020年将接受的外国直接投资提高一倍至35万亿日圆。
但批评者质疑这些目标能否达成。
“政府设定了一些乐观的数字目标，但我怀疑这些目标能否达成，或者此类目标性政策能否按计划实现，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生说。“毕竟，政府无法掌控每一个经济活动，就像央行无法掌控长期利率一样。”
“安倍经济学不应该侧重于计划型经济，同时市场人士认为更重要的是放松管制，而不是这些数字目标。”
可能会在东京和其他大城市设立的经济特区，料将削减公司税收和放松管制，来吸引企业。
安倍还称，政府将允许通过互联网出售多数非处方药，作为运用互联网来提振成长措施的一部分。
安倍曾表示，放松管制是提振成长的第一要务，但有关措施的最终版本不太可能包含劳动力流动性和全国公司税收等领域的大胆改革措施。该最终版本或将在6月14日内阁会议上连同宏观经济指导方针一起获得批准。
日本已宣称民间领域每年的投资目标为70万亿日圆，该水平是2008年金融危机前的水准，但较当前水准高出约10%。
政府亦计划将基础设施出口增至目前的三倍，达到30万亿日圆，比如高速列车和核工厂。
日本政府计划通过参与美国主导的跨太平洋经济伙伴关系协议(TPP)和其他贸易协议，在2020年将农产品出口增加一倍，并定下了到2018年自由贸易协议涵盖70%出口的目标，而目前该比例为19%左右。(完) (译文审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。