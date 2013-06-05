德国数据：5月综合PMI终值升至50.2，民间活动略微增加

“德国5月服务业表现迟滞，打压了整体经济增长，”Markit资深分析师Tim Moore称。

“尽管制造业产出以1月以来最快速度增长，但今年第二季迄今服务业尚未出现扩张。”

但最新的景气调查有所改善，暗示德国经济正在重聚动能。确凿数据显示工业订单、进出口和产出均在增长，不过失业率亦在小幅上升，且零售销售下降。

5月服务业采购经理人指数从4月的49.6微升至49.7，但仍略低于50的荣枯分水岭，因服务提供商面临新订单连续第三个月下降的困境，原因是经济环境疲弱而且客户不愿着手新项目。

服务提供商对自身业务前景更加悲观，追踪这一因素的指数降至12月以来最低水准，昭示未来投资不佳。(完)