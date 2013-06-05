德国数据：5月综合PMI终值升至50.2，民间活动略微增加

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“德国5月服务业表现迟滞，打压了整体经济增长，”Markit资深分析师Tim Moore称。
“尽管制造业产出以1月以来最快速度增长，但今年第二季迄今服务业尚未出现扩张。”
但最新的景气调查有所改善，暗示德国经济正在重聚动能。确凿数据显示工业订单、进出口和产出均在增长，不过失业率亦在小幅上升，且零售销售下降。
5月服务业采购经理人指数从4月的49.6微升至49.7，但仍略低于50的荣枯分水岭，因服务提供商面临新订单连续第三个月下降的困境，原因是经济环境疲弱而且客户不愿着手新项目。
服务提供商对自身业务前景更加悲观，追踪这一因素的指数降至12月以来最低水准，昭示未来投资不佳。(完)
(编译 许娜/于春红; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。