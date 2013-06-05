中国央行报告：银行业应加大存量不良贷款化解力度，全面布控表外风险

路透北京6月5日 - 中国央行发布的2013年中国金融稳定报告称，今年中国银行业应妥善化解相互拖欠和相互担保严重的企业风险，防止资金链断裂。加大对存量不良贷款的化解力度，夯实资产质量基础。

看过此份报告的消息人士引用报告指出，中国银行业须全面布控表外业务风险，严防风险传染和蔓延。

“严格对地方政府融资平台、房地产业、‘两高一剩’(高耗能、高污染和产能过剩)等行业的信贷管理，避免绕道影子银行进行直接或间接融资。”报告称。

报告并表示，要进一步明确地方政府在地方金融管理和风险处置中的责任，做好地方金融风险处置应急预案，有效处置各类风险事件。

路透暂未联络到央行给予置评。

中国央行5月底曾发布新闻稿称，央行发布了《中国金融稳定报告（2013）》，对2012年中国金融体系的稳定状况进行了全面评估。报告认为，2012年，中国宏观经济缓中趋稳，金融业改革持续推进，金融机构实力不断增强，金融市场快速发展，金融基础设施建设成效显着，金融服务实体经济的质量和水平进一步提升，金融体系整体稳健，但面临的国内外环境十分复杂，经济金融平稳运行与隐忧风险并存。