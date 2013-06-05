中国央行报告：银行业应加大存量不良贷款化解力度，全面布控表外风险

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月5日 - 中国央行发布的2013年中国金融稳定报告称，今年中国银行业应妥善化解相互拖欠和相互担保严重的企业风险，防止资金链断裂。加大对存量不良贷款的化解力度，夯实资产质量基础。
看过此份报告的消息人士引用报告指出，中国银行业须全面布控表外业务风险，严防风险传染和蔓延。
“严格对地方政府融资平台、房地产业、‘两高一剩’(高耗能、高污染和产能过剩)等行业的信贷管理，避免绕道影子银行进行直接或间接融资。”报告称。
报告并表示，要进一步明确地方政府在地方金融管理和风险处置中的责任，做好地方金融风险处置应急预案，有效处置各类风险事件。
路透暂未联络到央行给予置评。
中国央行5月底曾发布新闻稿称，央行发布了《中国金融稳定报告（2013）》，对2012年中国金融体系的稳定状况进行了全面评估。报告认为，2012年，中国宏观经济缓中趋稳，金融业改革持续推进，金融机构实力不断增强，金融市场快速发展，金融基础设施建设成效显着，金融服务实体经济的质量和水平进一步提升，金融体系整体稳健，但面临的国内外环境十分复杂，经济金融平稳运行与隐忧风险并存。
但新闻稿未提及上述报告的细节内容。(完) (发稿 曹巍浩/谢衡; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。