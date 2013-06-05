路透基点：亚东工业气体正探询一笔36亿台币七年期融资--RLPC

路透香港6月5日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称，亚东工业气体正在寻求一笔36亿台币(1.21亿美元)七年期融资。

筹得资金将用于再融资及资本支出。

借款方上一次的市场融资是在2009年7月，为一笔18亿台币七年期定期贷款案，当时由Calyon牵头，贷款利率为较二级市场90天期商业票据利率加码130个基点。

亚东工业气体是法国Air Liquide SA和台湾远东集团的合资企业。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)