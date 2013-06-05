欧元区数据：经济放缓之势在5月略有缓解，但距离成长依然遥远

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
调查编撰机构Markit表示，此数据表明，随着经济大约萎缩0.2%，欧元区有史以来持续时间最长的衰退将延续到本季度。
“不过，决策者和政界人士将从经济下滑速度连续两个月放慢，以及德国经济正在企稳中寻求安慰，”Markit首席分析师Chris Williamson称。
“自年初以来，法国、意大利，尤其是西班牙的经济下滑速度也都放缓了。”
受经济衰退影响，欧元区失业率达12.2%，为该区域有史以来最高，1,940万人失业。
PMI数据显示，这种情况没有可能很快逆转，因为5月综合就业指数自4月的47.4降至47.2，处于三个月低位。
5月服务业PMI自4月终值47.0升至47.2，但数据显示订单减少速度略微加快。(完) (编译 许娜; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。