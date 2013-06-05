欧元区数据：经济放缓之势在5月略有缓解，但距离成长依然遥远

调查编撰机构Markit表示，此数据表明，随着经济大约萎缩0.2%，欧元区有史以来持续时间最长的衰退将延续到本季度。

“不过，决策者和政界人士将从经济下滑速度连续两个月放慢，以及德国经济正在企稳中寻求安慰，”Markit首席分析师Chris Williamson称。

“自年初以来，法国、意大利，尤其是西班牙的经济下滑速度也都放缓了。”

受经济衰退影响，欧元区失业率达12.2%，为该区域有史以来最高，1,940万人失业。

PMI数据显示，这种情况没有可能很快逆转，因为5月综合就业指数自4月的47.4降至47.2，处于三个月低位。