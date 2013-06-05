版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 14:20 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：安倍讲话未推出重大改革举措引发市场失望情绪

0604GMT

* 美元兑日圆跌0.48%，欧元兑日圆跌0.21%，澳元兑美元跌0.34%，新西兰元兑美元升0.25%

* 亚股走低，日本首相安倍晋三讲话未推出新的重大改革举措，日经指数跌3.8%

* 安倍晋三在成长策略中提出国民收入增长目标

* 澳元兑美元走低至0.9605，因第一季GDP数据疲弱，在0.9600下方挂有停止单

* 关注欧元区服务业PMI/第一季GDP终值/零售销售、美国ADP就业数据和美国供应管理协会(ISM)非制造业指数等数据。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐