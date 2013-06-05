版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 14:22 BJT

韩国股市：收在近四周低位，科技与汽车类股涌现卖压

路透首尔6月5日 - 韩国股市周三延续跌势并收在近一个月最低水准，因美国经济数据令人失望，引发人们对该国经济的担忧，促使韩国市场汽车和科技类股涌现卖压。

韩国综合股价指数 收跌1.52%，报1,959.19点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐