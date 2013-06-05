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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 15:56 BJT

中国期市：菜油跌停菜粕暴涨，油粕归储消息加剧市场分化

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1309     53,640      1.09      204,080 
         黄金(au)     1312     280.62     -0.56      109,626 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,482      0.26    1,893,602 
         橡胶 (ru)    1309     18,820     -1.52      204,002 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,266      0.46    1,292,534 
         豆油 (y)     1309      7,408     -0.27      623,138 
         焦炭 (j)     1309      1,493      0.40      237,026 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,984      0.52      357,406 
         棉花 (cf)    1401     19,970      0.10       50,130 
 中金所  沪深300(if)  1306    2,553.8     -0.27       87,691 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 
 (发稿 丁琦/李然; 审校 黄凯)
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