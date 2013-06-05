中国期市：菜油跌停菜粕暴涨，油粕归储消息加剧市场分化

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1309 53,640 1.09 204,080 黄金(au) 1312 280.62 -0.56 109,626 螺纹钢 (rb) 1310 3,482 0.26 1,893,602 橡胶 (ru) 1309 18,820 -1.52 204,002 大商所 豆粕 (m) 1401 3,266 0.46 1,292,534 豆油 (y) 1309 7,408 -0.27 623,138 焦炭 (j) 1309 1,493 0.40 237,026 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,984 0.52 357,406 棉花 (cf) 1401 19,970 0.10 50,130 中金所 沪深300(if) 1306 2,553.8 -0.27 87,691 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 丁琦/李然; 审校 黄凯)