英国数据：5月PMI显示服务业增速远快于市场预期--Markit/CIPS

该数据得益于天气状况好转及新订单增加。新订单触及2010年2月以来最高。

“英国经济增速已经上调一档，现在已经开足马力，”Markit的分析师Chris Williamson表示。

Williamson并称，继本周公布利好的制造业和建筑业PMI数据之后，今日数据暗示第二季经济增长提速，如果6月继续扩张，增速可能达到0.5%。

强劲的服务业数据将给财政大臣欧思邦宽慰，他的撙节措施受到英国国内及国际货币基金组织(IMF)的批评。