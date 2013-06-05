英国数据：5月PMI显示服务业增速远快于市场预期--Markit/CIPS

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
该数据得益于天气状况好转及新订单增加。新订单触及2010年2月以来最高。
“英国经济增速已经上调一档，现在已经开足马力，”Markit的分析师Chris Williamson表示。
Williamson并称，继本周公布利好的制造业和建筑业PMI数据之后，今日数据暗示第二季经济增长提速，如果6月继续扩张，增速可能达到0.5%。
今年第一季英国经济增长0.3%，避免了重新陷于衰退。
强劲的服务业数据将给财政大臣欧思邦宽慰，他的撙节措施受到英国国内及国际货币基金组织(IMF)的批评。
该数据也增强市场预期，认为英国央行不会扩大购债计划以刺激经济。(完)
(编译 许娜/李春喜 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。