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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 16:48 BJT

英国数据：5月PMI显示服务业增速远快于市场预期--Markit/CIPS

该数据得益于天气状况好转及新订单增加。新订单触及2010年2月以来最高。

“英国经济增速已经上调一档，现在已经开足马力，”Markit的分析师Chris Williamson表示。

Williamson并称，继本周公布利好的制造业和建筑业PMI数据之后，今日数据暗示第二季经济增长提速，如果6月继续扩张，增速可能达到0.5%。

今年第一季英国经济增长0.3%，避免了重新陷于衰退。

强劲的服务业数据将给财政大臣欧思邦宽慰，他的撙节措施受到英国国内及国际货币基金组织(IMF)的批评。

该数据也增强市场预期，认为英国央行不会扩大购债计划以刺激经济。(完)

(编译 许娜/李春喜 审校 于春红)
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