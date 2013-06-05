表格：欧元区第一季GDP终值为较上季下滑0.2%，与前值相同

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透布鲁塞尔6月5日 - 欧盟统计局周二确认欧元区第一季区内生产总值(GDP)终值为较上季下滑0.2%。
统计局也公布，第一季GDP较上年同期为萎缩1.1%。
以下为详细数据：(变动百分比)
2013 2012
欧元区 Q1 调查预估 Q2 Q3 Q4
较上季% -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.6
较上年同期 -1.1 -1.0 -0.5 -0.7 -1.0
欧盟
较上季% -0.1 -0.2 0.1 -0.5
较上年同期 -0.7 -0.3 -0.4 -0.7
如欲参考欧盟统计局声明，请点选(here)(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。