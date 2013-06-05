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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 17:12 BJT

表格：欧元区第一季GDP终值为较上季下滑0.2%，与前值相同

路透布鲁塞尔6月5日 - 欧盟统计局周二确认欧元区第一季区内生产总值(GDP)终值为较上季下滑0.2%。

统计局也公布，第一季GDP较上年同期为萎缩1.1%。

以下为详细数据：(变动百分比)

2013 2012

欧元区 Q1 调查预估 Q2 Q3 Q4

较上季% -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.6

较上年同期 -1.1 -1.0 -0.5 -0.7 -1.0

欧盟

较上季% -0.1 -0.2 0.1 -0.5

较上年同期 -0.7 -0.3 -0.4 -0.7

如欲参考欧盟统计局声明，请点选(here)(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 侯向明)
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