表格：欧元区4月零售销售较前月下滑0.5%，较上年同期下滑1.1%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透布鲁塞尔6月5日 - 欧盟统计局周三公布：
* 欧元区4月零售销售较前月下滑0.5%，较上年同期下滑1.1%。(路透预估分别为下滑0.1%和下滑0.8%)
* 欧元区3月零售销售修正值为较前月下滑0.2%(前值为下滑0.1%)，较上年同期下滑2.2%(前值为下滑2.4%)。
以下为详细数据
较上月(%)(经季节调整)
零售销售 12年11月 12年12月 13年1月 13年2月 13年3月 13年4月
欧元区 0.1 -0.8 0.9 -0.3 -0.2 -0.5
欧盟 0.3 -0.7 0.9 0.0 -0.1 -0.7
较上年同期(%)(经工作日调整）
零售销售 12年11月 12年12月 13年1月 13年2月 13年3月 13年4月
欧元区 -1.9 -2.8 -1.8 -1.8 -2.2 -1.1
欧盟 -1.1 -1.9 -1.0 -0.5 -1.2 -0.6 (完)
参看更多细节,可点选欧盟网站,网址为(here)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。