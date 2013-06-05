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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 17:13 BJT

表格：欧元区4月零售销售较前月下滑0.5%，较上年同期下滑1.1%

路透布鲁塞尔6月5日 - 欧盟统计局周三公布：

* 欧元区4月零售销售较前月下滑0.5%，较上年同期下滑1.1%。(路透预估分别为下滑0.1%和下滑0.8%)

* 欧元区3月零售销售修正值为较前月下滑0.2%(前值为下滑0.1%)，较上年同期下滑2.2%(前值为下滑2.4%)。

以下为详细数据

较上月(%)(经季节调整)

零售销售 12年11月 12年12月 13年1月 13年2月 13年3月 13年4月

欧元区 0.1 -0.8 0.9 -0.3 -0.2 -0.5

欧盟 0.3 -0.7 0.9 0.0 -0.1 -0.7

较上年同期(%)(经工作日调整）

零售销售 12年11月 12年12月 13年1月 13年2月 13年3月 13年4月

欧元区 -1.9 -2.8 -1.8 -1.8 -2.2 -1.1

欧盟 -1.1 -1.9 -1.0 -0.5 -1.2 -0.6 (完)

参看更多细节,可点选欧盟网站,网址为(here)
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