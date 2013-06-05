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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 20:39 BJT

表格：美国第一季非农生产率环比年率修正后为成长0.5%

路透6月5日 - 美国劳工部周三公布：

* 美国第一季非农生产率环比年率修正后为上升0.5%(预估为上升0.7%),前值为增加0.7%

* 美国第一季非农单位劳工成本修正后为下滑4.3%，为2009年第一季以来最大跌幅(预估为增加0.5％)，前值为上升0.5%

环比年率系以季度变动率推算，代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率。

以下为详细数据(经季节调整之环比年率，%)：

生产率 单位劳工成本

第一季-R 第一季-P 第四季 第一季-R 第一季-P 第四季

非农业 0.5 0.7 -1.7 -4.3 0.5 11.8

制造业 3.5 3.8 2.4 -10.0 -0.5 14.0

耐久财(耐用品) 3.5 3.7 3.3 -11.2 -0.6 15.2

非耐久财 3.9 4.6 1.4 -8.5 -0.8 10.9

整体企业 2.0 1.2 -1.6 -5.0 -0.3 12.0

注：P表示初值；PR表示前值；R表示修正值。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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