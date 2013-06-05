表格：美国第一季非农生产率环比年率修正后为成长0.5%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月5日 - 美国劳工部周三公布：
* 美国第一季非农生产率环比年率修正后为上升0.5%(预估为上升0.7%),前值为增加0.7%
* 美国第一季非农单位劳工成本修正后为下滑4.3%，为2009年第一季以来最大跌幅(预估为增加0.5％)，前值为上升0.5%
环比年率系以季度变动率推算，代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率。
以下为详细数据(经季节调整之环比年率，%)：
生产率 单位劳工成本
第一季-R 第一季-P 第四季 第一季-R 第一季-P 第四季
非农业 0.5 0.7 -1.7 -4.3 0.5 11.8
制造业 3.5 3.8 2.4 -10.0 -0.5 14.0
耐久财(耐用品) 3.5 3.7 3.3 -11.2 -0.6 15.2
非耐久财 3.9 4.6 1.4 -8.5 -0.8 10.9
整体企业 2.0 1.2 -1.6 -5.0 -0.3 12.0
注：P表示初值；PR表示前值；R表示修正值。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。