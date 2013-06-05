意大利数据：5月服务业连续第24个月萎缩，经济衰退仍然罩顶

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透罗马6月5日 - 周三公布的调查显示，意大利5月服务业连续第24个月萎缩，且萎缩速度比4月更快。这显示欧元区第三大经济体--意大利的经济衰退远未结束。
5月Markit/ADACI企业活动指数意外从4月的47.0降至46.5，进一步远离荣枯分水岭50。该指数涵盖银行至旅馆等服务业。
路透此前访问的14位分析师平均预估指数上升至47.5。分析师预估区间从46.3到48.2。(完) (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。