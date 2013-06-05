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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 16:03 BJT

意大利数据：5月服务业连续第24个月萎缩，经济衰退仍然罩顶

路透罗马6月5日 - 周三公布的调查显示，意大利5月服务业连续第24个月萎缩，且萎缩速度比4月更快。这显示欧元区第三大经济体--意大利的经济衰退远未结束。

5月Markit/ADACI企业活动指数意外从4月的47.0降至46.5，进一步远离荣枯分水岭50。该指数涵盖银行至旅馆等服务业。

路透此前访问的14位分析师平均预估指数上升至47.5。分析师预估区间从46.3到48.2。(完) (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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