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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 16:08 BJT

法国数据：5月服务业萎缩，本季经济仍将陷于萎缩

这是该数据今年以来最高数值，但仍远低于荣枯分水岭的50。

“法国经济前两季呈现衰退之后，第二季头两个月的综合PMI显示国内生产总值(GDP)将更进一步萎缩，”Markit资深分析师Jack Kennedy说。

5月服务业PMI终值、初值、以及4月终值均为44.3。服务业的经济产能占法国经济活动逾半。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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