中国股市：沪综指连续五日收跌，经济忧虑叠加流动性预期悲观

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月5日 - 中国股市沪综指周三连续第五日收跌，并再创近三周收盘新低。数据显示中国经济复苏仍弱，加重市场担忧情绪，加之流动性预期较悲观，今日银行等权重股走势疲软。在风险偏好降低情况下，分析师并预期整个6月大盘走势都可能是中性偏空。
沪综指 收报2,270.931点，跌1.486点或0.07%；此前收盘低点为5月16日的2,251.805点.上海A股今日成交额为709亿元人民币，上日为921亿元。上证银行股指数 今日收跌1.37%。
“大盘现在面临调整，幅度不好说，流动性是最大的利空吧，创业板也类似，但幅度可能会比较温和。”平安证券首席策略分析师王韧认为。
他并指出，从风险偏好的相似性来看，日经指数 的走势和创业板的走势比较一致，如今在美元回流的预期下，市场风险偏好降低，日经和创业板都面临抛售，今日创业板的微升，应该只是技术性反弹。
深市创业板综指 今日收升1.023%，跑赢深圳综指 当日0.547%的涨幅。
今日公布的汇丰中国5月服务业PMI虽略有上升，但仍创下21个月次低水准，新业务和经营预期指数亦处于历史低点附近。制造业复苏乏力持续令服务业承压，中国二季度经济面临更多下行风险。
沪深300指数 收跌0.20%，报2,560.539点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,552.6点，跌0.31%，成交456,268手。(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。