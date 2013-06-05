路透基点：台塑下属四家中国子公司寻求5亿美元离岸贷款--RLPC

路透香港6月5日 - 汤森路透旗下基点援引市场人士消息称，台塑已邀请数家银行竞价5亿美元离岸融资案。资金用于为集团下属四家中国子公司融资。

额度将通过南亚电路板(昆山)、南亚塑料(宁波)、台化苯酚(宁波)和台塑聚乙烯(宁波)四家公司筹措，年限料为5年。

资金将用于资本支出。

知情人士称，竞标最后期限是6月18日。

去年8月，这四家台塑旗下子公司签署了四笔五年期额度，总规模3.9072亿美元。四笔额度条款相同，主办行与一般参贷行都是同一组银行。这些定期贷款最高综合收益为116.25个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点,借款人将支付超额部分的利率.

上个月，福建福欣特殊钢有限公司签署一笔2.46亿美元等值五年期离岸定期贷款，贷款分为1.68亿美元和4.8亿元人民币两部分。贷款最高先付费用为17个基点。美元贷款部分利率为Libor加码120个基点，人民币贷款的利率则是中银香港及汇丰的香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)平均值加码130个基点。美元贷款部分若台北美元拆款利率与LIBOR间的利差超过35个基点，则借款人须支付超过的部分。