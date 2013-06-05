路透基点：台塑下属四家中国子公司寻求5亿美元离岸贷款--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月5日 - 汤森路透旗下基点援引市场人士消息称，台塑已邀请数家银行竞价5亿美元离岸融资案。资金用于为集团下属四家中国子公司融资。
额度将通过南亚电路板(昆山)、南亚塑料(宁波)、台化苯酚(宁波)和台塑聚乙烯(宁波)四家公司筹措，年限料为5年。
资金将用于资本支出。
知情人士称，竞标最后期限是6月18日。
去年8月，这四家台塑旗下子公司签署了四笔五年期额度，总规模3.9072亿美元。四笔额度条款相同，主办行与一般参贷行都是同一组银行。这些定期贷款最高综合收益为116.25个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点,借款人将支付超额部分的利率.
上个月，福建福欣特殊钢有限公司签署一笔2.46亿美元等值五年期离岸定期贷款，贷款分为1.68亿美元和4.8亿元人民币两部分。贷款最高先付费用为17个基点。美元贷款部分利率为Libor加码120个基点，人民币贷款的利率则是中银香港及汇丰的香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)平均值加码130个基点。美元贷款部分若台北美元拆款利率与LIBOR间的利差超过35个基点，则借款人须支付超过的部分。
台塑和台塑重工各拥有福建福欣特殊钢25%的股份。(完) (编译 梁睿雪; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。