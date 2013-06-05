更正-欧洲汇市：瑞郎兑美元小涨，投资者静待美国就业数据提供指引

(更正：因英文原文有误，内文第五段时间应为“0630GMT”而非“0730GMT”)

路透苏黎世6月5日 - 瑞郎兑美元周三小涨，在一系列备受关注的美国就业数据出炉前，投资者仍然对美元走势保持谨慎。

焦点集中在将于周五公布的美国非农就业报告，市场将细查该数据，以推测美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始收缩其刺激政策。

美联储已经表示将继续买债计划，直至美国就业市场出现改善迹象。

“今天美国要公布的ADP民间就业报告，将让市场有机会初窥周五更受瞩目的就业市场报告的部分样貌，”德国商业银行分析师在一份报告中称。

0630GMT，瑞郎兑美元小涨0.1%至0.9455。

瑞郎兑欧元则持稳，报1.2387。

瑞士下个要公布的重要宏观经济数据是周四的通胀率。路透调查的分析师预期，瑞士5月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.6%。(完)

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