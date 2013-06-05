更正-欧洲汇市：瑞郎兑美元小涨，投资者静待美国就业数据提供指引

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
(更正：因英文原文有误，内文第五段时间应为“0630GMT”而非“0730GMT”)
路透苏黎世6月5日 - 瑞郎兑美元周三小涨，在一系列备受关注的美国就业数据出炉前，投资者仍然对美元走势保持谨慎。
焦点集中在将于周五公布的美国非农就业报告，市场将细查该数据，以推测美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始收缩其刺激政策。
美联储已经表示将继续买债计划，直至美国就业市场出现改善迹象。
“今天美国要公布的ADP民间就业报告，将让市场有机会初窥周五更受瞩目的就业市场报告的部分样貌，”德国商业银行分析师在一份报告中称。
0630GMT，瑞郎兑美元小涨0.1%至0.9455。
瑞郎兑欧元则持稳，报1.2387。
瑞士下个要公布的重要宏观经济数据是周四的通胀率。路透调查的分析师预期，瑞士5月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.6%。(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。