更新版-日本股市：挫跌3.8%至两个月低位，安倍增长策略令人失望

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“我们需要有益的修正，而且也出现了。市场试图找到底部。如果股市继续走高，将会更可怕，”该分析师表示。
如果日经指数跌至12,754点，即从5月23日所及五年半高点下跌20%，就会进入熊市。
日经指数 周三在震荡交投中收跌518.89点，至13,014.87点，支撑位料在13,000点。
交易商称，在安倍讲话开始时，部分投资者通过买入日经股指期货，试图推高日经指数，以及压低日圆/美元，这使日经触及日高13,711.42点。
不过市场走势迅速逆转，且日圆兑美元继最初疲软之后走强，日圆兑美元最新报99.50，日内上涨0.6%。
东京电力 跌停，之前该公司旗下的福岛第一核电站又有放射性污水泄露。其股价大跌16.3%。
野村控股 跌7.6%，证券板块 也下跌7.6%，保险板块 跌5.9%。
东证股价指数 收低3.2%至1,090.03点。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。