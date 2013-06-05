更新版-日本股市：挫跌3.8%至两个月低位，安倍增长策略令人失望

“我们需要有益的修正，而且也出现了。市场试图找到底部。如果股市继续走高，将会更可怕，”该分析师表示。

如果日经指数跌至12,754点，即从5月23日所及五年半高点下跌20%，就会进入熊市。

日经指数 周三在震荡交投中收跌518.89点，至13,014.87点，支撑位料在13,000点。

交易商称，在安倍讲话开始时，部分投资者通过买入日经股指期货，试图推高日经指数，以及压低日圆/美元，这使日经触及日高13,711.42点。

不过市场走势迅速逆转，且日圆兑美元继最初疲软之后走强，日圆兑美元最新报99.50，日内上涨0.6%。

东京电力 跌停，之前该公司旗下的福岛第一核电站又有放射性污水泄露。其股价大跌16.3%。

野村控股 跌7.6%，证券板块 也下跌7.6%，保险板块 跌5.9%。