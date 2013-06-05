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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 15:12 BJT

台湾债市：五年公债殖利率开高收低，台币转升值令保守气氛稍降

* 台币随日、韩货币升值，令五年券殖利率开高收低
    * 明日10年增额券即将登场，一般预料殖利率开在1.35%
    * 周五美国非农就业数据公布前，交易心态将保守以对

    路透台北6月5日 - 台湾五年券102/2 殖利率周三开高收低。受周四10年增额券102/6R将登场
，以及周五美国公布非农就业数据等变数影响，市场气氛保守观望。不过台币午盘随日、韩货币升值，再度燃
起外资汇入的想像，令终场殖利率收在日低。
    
    交易员指出，因国际盘走势偏空，且今年以来长债标售结果不理想，市场对明日登场的102/6R保守看待，
一般预料发行前交易殖利率可能会维持在1.35%之上。不过周五美国就要公布就业数据，明日市场的交易将会
趋于淡静，报价变宽料令操作难度增加。102/2殖利率区间暂看在1.00-1.03%。   
    
    “美元兑日圆跌破100关卡，台币也明显升值，让短券殖利率走低。”一位证券商交易员说。  
    
    另一银行交易员则称，今日盘面仅见短线交易，缺乏实质买盘，显示交易商正观望等待102/6R登场。一般
预期，102/6R发行前交易殖利率会开在1.35%附近，若是正式站稳，102/2殖利率的交易区间也会上移至1.03-1
.05%。
    
    台币兑美元 周三午盘放量走高。汇银人士指出，由于日圆 及韩元 近午开始走高
，引发一波外资汇入及外银抛汇，推升台币扬升。    
     
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     -0.75     1.0100   1.0100-1.0280     131.5
     10     102/6                      0.00     1.3300   1.3215-1.3300       6.0
 
    交易商表示，市场关注的焦点，最终都放在周五美国公布的非农就业数据上。由于美债多空对峙相当明显
，预料数据公布后，殖利率的涨跌幅度会颇为剧烈。台债周一也料将美债牵动，殖利率变动料将不小。
    
    “台债走势仍很被动，要靠国际因素来带动。”一位证券商交易员说。   
    
    路透访问的分析师预期，5月美国非农就业岗位将增加17万，失业率将维持在7.5%不变。
    
    本周主要数据与国际事件尚有周三美联储公布褐皮书，周四欧洲及英国央行利率会议，周五财政部公布5
月进出口数据及美国公布非农就业报告。
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.3300
          5       102/2                       1.0100
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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