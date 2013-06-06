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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 08:16 BJT

****主要国家经济指标预测--6月6日****

路透6月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

 6月6日(四)
 GMT时   经济指标/活动                                公布时段         预估值       前值
 间                                                                            
 0130    澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                    4月       顺差2.15   顺差3.07
             整体进口(较前月)                                              --      -1.0%
             整体出口(较前月)                                              --      +1.0%
 0530     法国ILO失业率                                 第一季             --     10.60%
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                      5月          +0.2%      +1.1%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同                        +2.5%      +2.0%
          期)                                                                  
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  5月          +0.1%       持平
          瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                           -0.6%      -0.6%
 1000     德国工业订单                                     4月          -1.0%      +2.2%
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                     6月          3,750      3,750
          英国央行利率决议                                              0.50%      0.50%
 1145     欧洲央行利率决议                                 6月          0.50%      0.50%
  
 1130     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)             5月             --     3.8121
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              6月1日当周           34.5       35.4
             初请失业金人数四周均值(万人)                                  --     34.725
             续请失业金人数(万人)                  5月25日当周          297.5      298.6
 1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                    5月             --       50.9
               经季节调整PMI                                             57.0       52.2
  --      美国ICSC连锁店销售                               5月             --      +2.7%
                     
 1500     日本外汇储备(亿美元)                             5月             --     12,580
 2300     韩国国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季修正             --      +0.9%
                                                            值                 
                            (较上年同期)                                   --      +1.5%
    
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

 6月5日(三)
 GMT时   经济指标/活动                                公布时段           现值     预估值
 间                                                                            
 0130    澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                  第一季          +0.6%      +0.8%
                           (较上年同期)                                 +2.5%      +2.7%
 0743    意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(           5月           46.5       47.5
         PMI)                                                                  
 0748    法国Markit服务业PMI                               5月           44.3       44.3
         法国Markit综合PMI                                               44.6         --
 0753    德国Markit服务业PMI                               5月           49.7       49.8
         德国Markit综合PMI                                               50.2         --
 0758    欧元区Markit服务业PMI                             5月           47.2       47.5
         欧元区Markit综合PMI                                             47.7       47.7
 0828    英国Markit/CIPS服务业PMI                          5月           54.9       53.0
 0900    欧元区区内生产总值(GDP)(较上季)          第一季修正值          -0.2%      -0.2%
         欧元区区内生产总值(GDP)(较上年同期)                            -1.1%      -1.0%
 0900    欧元区零售销售(较前月)                            4月          -0.5%      -0.1%
         欧元区零售销售(较上年同期)                                     -1.1%      -0.8%
 1100    美国抵押贷款指数                          5月31日当周          638.7         --
         美国再融资指数                                               3,163.5         --
 1215    美国ADP民间就业岗位(万)                           5月       增加13.5   增加16.5
 1230    加拿大建筑许可                                    4月         +10.5%      -4.0%
 1230    美国非农业生产率环比年率                 第一季修正值          +0.5%      +0.7%
             单位劳工成本                                               -4.3%      +0.5%
 1400    美国工厂订单                                      4月          +1.0%      +1.5%
 1400    美国耐久财订单(较前月)                      4月修正值          +3.5%         --
            扣除运输的耐久财订单(较前月)                                +1.5%         --
            扣除国防的耐久财订单(较前月)                                +2.3%         --
            扣除飞机的非国防资本财(较前月)                              +1.2%         --
 1400    美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                 5月           53.7       53.5
 2350    日本投资外国债券(亿日圆)                         前周     卖超11,725         --
         外资投资日本股票(亿日圆)                           前      卖超1,911         --
                                                            周                 
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 于春红 审校 郑茵)
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