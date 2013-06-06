主要国家经济指标预测--6月6日****

路透6月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 6月6日(四) GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 间 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 4月 顺差2.15 顺差3.07 整体进口(较前月) -- -1.0% 整体出口(较前月) -- +1.0% 0530 法国ILO失业率 第一季 -- 10.60% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 +0.2% +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同 +2.5% +2.0% 期) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% 持平 瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -0.6% -0.6% 1000 德国工业订单 4月 -1.0% +2.2% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 6月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 6月 0.50% 0.50% 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 5月 -- 3.8121 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月1日当周 34.5 35.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.725 续请失业金人数(万人) 5月25日当周 297.5 298.6 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.9 经季节调整PMI 57.0 52.2 -- 美国ICSC连锁店销售 5月 -- +2.7% 1500 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,580 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正 -- +0.9% 值 (较上年同期) -- +1.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月5日(三) GMT时 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 间 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.6% +0.8% (较上年同期) +2.5% +2.7% 0743 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数( 5月 46.5 47.5 PMI) 0748 法国Markit服务业PMI 5月 44.3 44.3 法国Markit综合PMI 44.6 -- 0753 德国Markit服务业PMI 5月 49.7 49.8 德国Markit综合PMI 50.2 -- 0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 47.2 47.5 欧元区Markit综合PMI 47.7 47.7 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 54.9 53.0 0900 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -0.2% -0.2% 欧元区区内生产总值(GDP)(较上年同期) -1.1% -1.0% 0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -0.5% -0.1% 欧元区零售销售(较上年同期) -1.1% -0.8% 1100 美国抵押贷款指数 5月31日当周 638.7 -- 美国再融资指数 3,163.5 -- 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 5月 增加13.5 增加16.5 1230 加拿大建筑许可 4月 +10.5% -4.0% 1230 美国非农业生产率环比年率 第一季修正值 +0.5% +0.7% 单位劳工成本 -4.3% +0.5% 1400 美国工厂订单 4月 +1.0% +1.5% 1400 美国耐久财订单(较前月) 4月修正值 +3.5% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) +1.5% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) +2.3% -- 扣除飞机的非国防资本财(较前月) +1.2% -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 53.7 53.5 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超11,725 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 前 卖超1,911 -- 周 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红 审校 郑茵)