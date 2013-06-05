《汇市简讯》ECB言论或可遏制欧元涨势，但回撤幅度料较浅

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
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* 欧洲央行总裁德拉吉发言以遏制欧元涨势的预期心理高涨，罕有放宽政策的预期
* 鉴于该市场预期，许多投资者都在做空欧元/美元，在1.3100上方有大量卖单
* 美国/德国公债的利差水平也支持倾向逢高卖出欧元的策略
* 尽管有做空，欧元仍然获得强劲的买盘支撑，特别是欧元交叉盘
* 市场准备好迎接ECB言论打压欧元走低，不过跌幅料浅
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。