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市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 15:42 BJT

《汇市简讯》ECB言论或可遏制欧元涨势，但回撤幅度料较浅

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* 欧洲央行总裁德拉吉发言以遏制欧元涨势的预期心理高涨，罕有放宽政策的预期

* 鉴于该市场预期，许多投资者都在做空欧元/美元，在1.3100上方有大量卖单

* 美国/德国公债的利差水平也支持倾向逢高卖出欧元的策略

* 尽管有做空，欧元仍然获得强劲的买盘支撑，特别是欧元交叉盘

* 市场准备好迎接ECB言论打压欧元走低，不过跌幅料浅

(编译 高琦 审校 张明钧)
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