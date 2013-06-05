西班牙数据：5月服务业PMI升至47.3，为近两年来最高

路透马德里6月5日 - 周三公布的调查显示，西班牙5月服务业依然萎缩，但萎缩速度为2011年中以来最慢，暗示在经历近两年的收缩后，服务业可能正出现转折。

5月西班牙Markit服务业采购经理人指数(PMI)自4月的44.4升至47.3，不过仍在50的荣枯分水岭下方。

“虽然显示服务业仍处于萎缩，但西班牙最新的服务业PMI数据带来一些令外界乐观的理由。服务业活动比2011年中以来更趋向稳定，”Markit分析师Andrew Harker说。