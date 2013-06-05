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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 15:58 BJT

全球金市：金价回升，美国继续购债的期望盖过印度需求放缓担忧

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1403.51 4.47 +0.32 -16.19

现货银 22.60 0.15 +0.67 -25.36

现货铂金 1494.74 6.74 +0.45 -2.62

现货钯金 752.47 4.00 +0.53 8.74

COMEX期金 1403.30 6.10 +0.44 -16.26 18050

汇率

欧元/美元 1.3076

美元/日圆 99.57

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 王兴亚/张若琪 审校 于春红)
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