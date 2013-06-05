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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 15:53 BJT

韩国汇市：韩元兑美元录得一个半月来最大单日涨幅，因外资和出口商买进韩元

交易员称，稍晚外资买进韩元以购买债券，激发重工业出口商抛售美元，从而带动境内外市场人士削减美元多仓。

阻力位1,115压制了韩元涨势。

“韩元暂时受限于1,115，但重要的是看看这种美元卖盘能否持续，”首尔一外资银行交易员称。

市场周四将适逢国家假期休市。

韩国综合股价指数 收低1.5%，境外投资者周三只买超11亿韩元。

韩债下跌，因外资卖出韩债期货，6月三年期公债期货 下滑0.08点至106.06。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,115.8 1,122.2

日圆/韩元 11.2008/071 11.1793/905

韩国公债期货 * 106.06 106.15

五年期公债收益率 2.96% 2.93%

三年期公债收益率 2.81% 2.78%

韩国综合股价指数 1,959.19 1,989.51

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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