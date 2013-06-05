中港贸易：4月香港出口内地黄金总量按月锐减近44%，进口亦大跌

路透香港6月5日 - 香港政府统计处周三发表的数据显示，今年4月香港对中国内地的黄金总出口达125,715公斤（125.715吨），按月锐减43.8%；月内自中国进口的黄金总量按月亦跌47.8%。

据统计处(www.censtatd.gov.hk)网页刊载数据，4月由香港出口往中国的黄金数量为15,213公斤，转口至中国的数量为110,502公斤；3月份分别为42,070公斤和181,449公斤。

月内自中国进口的黄金数量为45,614公斤，3月为87,334公斤。4月份由香港净流入中国的黄金总量为80,101公斤，比3月的136,185公斤下降41.2%。