中港贸易：4月香港出口内地黄金总量按月锐减近44%，进口亦大跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月5日 - 香港政府统计处周三发表的数据显示，今年4月香港对中国内地的黄金总出口达125,715公斤（125.715吨），按月锐减43.8%；月内自中国进口的黄金总量按月亦跌47.8%。
据统计处(www.censtatd.gov.hk)网页刊载数据，4月由香港出口往中国的黄金数量为15,213公斤，转口至中国的数量为110,502公斤；3月份分别为42,070公斤和181,449公斤。
月内自中国进口的黄金数量为45,614公斤，3月为87,334公斤。4月份由香港净流入中国的黄金总量为80,101公斤，比3月的136,185公斤下降41.2%。
3月份香港对中国内地的黄金总出口达到223,519公斤的纪录新高。现货金 和黄金期货4月16日双双跌至1,321美元左右，为逾两年来最低。之前跌穿1,500美元促使投资者削减持有的上市交易基金(ETF)。(完) (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。