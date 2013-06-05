欧洲汇市：英镑兑美元上涨，密切关注稍后出炉的服务业PMI数据

英镑兑美元 上涨0.1%，报1.5320美元，守在55日移动均线切入位1.5285的上方，而略低于周一触及的三周高位1.5376。

“若PMI数据优于预期，应足以把英镑兑美元推升向这些高点，如果英镑冲向1.55美元我也不会意外，”Caxton外汇分析师Richard Driver说。

“但在那之后，我将持谨慎态度。”

欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.85345英镑，交易员称如果英国服务业数据强劲，欧元也可能会跌向0.85英镑。(完)

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