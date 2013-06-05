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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 16:23 BJT

金属期市：伦敦期铜升至两周高位，关注美国非农就业数据

0714GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7479.75 24.75 +0.33 -5.67

上海期铜 53520 570 +1.08 -7.00

COMEX期铜 3.39 0.02 +0.52 -

LME期铝 1970.50 24.50 +1.26 -4.85

上海期铝 14970 115 +0.77 -2.44

LME期锌 1962.00 0.00 +0.00 -4.92

上海期锌 14915 -630 -4.05 -4.05

LME期镍 15409.00 119.00 +0.78 -10.18

LME期铅 2253.00 11.00 +0.49 -3.72

上海期铅 14360.00 90.00 +0.63 -5.84

LME期锡 21050.00 25.00 +0.12 -10.04

LME/上海套利价差^ -99

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
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