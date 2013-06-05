版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 16:47 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3082    1.3078     +0.03     -0.85    1.3194
 美元/日圆                      99.70    100.00     -0.30    +14.94     86.74
 欧元/日圆                     130.44    130.78     -0.26    +13.96    114.46
 美元/瑞郎                     0.9469    0.9466     +0.03     +3.43    0.9155
 英镑/美元                     1.5337    1.5312     +0.16     -5.62    1.6251
 美元/加元                     1.0342    1.0339     +0.03     +4.24    0.9921
 澳元/美元                     0.9583    0.9648     -0.67     -7.79    1.0393
 新西兰元/美                   0.8008    0.8013     -0.06     -3.32    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     95.540    96.480     -0.97     +6.00    90.130
 新西兰元/日                   79.840    80.130     -0.36    -43.30   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     152.90    153.12     -0.14     +8.58    140.82
 澳元/新西兰                   1.1960    1.2030     -0.58     -4.63    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 洪曦; 审校 沈以文)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐