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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 16:14 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月5日

路透伦敦6月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种        最新库存       变动
   铜          612,300     -1,775
   锡           14,085       持平
   铅          210,400     -3,150
   锌        1,077,050     -5,275
   铝        5,204,500     +8,150
   镍          179,898       -534
 铝合金         69,060       持平
 NASAAC        116,280       +660
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据   库存分布       品种  库存数据   库存分布
 种                                             
 铜  <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC    铅  <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC-GRD
     KS>        -GRD>                      KS>                  >
 铝  <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC    锡  <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC-GRD
     KS>        -GRD>                      KS>                  >
 锌  <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC-GRD
     KS>        -GRD>            金        KS>                  >
 镍  <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC-GRD
     KS>        -GRD>             A        KS>                  >
 
 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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