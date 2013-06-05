修正-香港股市：收低1%至六周低点，友邦保险及地产开发商跌幅居前

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路透香港6月5日 - 香港股市周三跌至六周最低水准，美国友邦保险(AIA)和地产类股对大盘构成最大拖累。此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)官员的讲话加深市场对公债购买计划缩减的担忧。

恒生指数 收低1%，报22,069.2点，为4月23日迄今最低收盘位。恒生国企指数 下滑0.6%。

内地股市方面，沪综指 收跌0.1%，报2,270.9点。沪深300指数 下滑0.2%。

亚洲保险巨头友邦保险 挫跌3.4%，因投资者对今年表现出众的个股锁定获利。交易商指称，有内地新闻援引友邦保险中国区执行长的话报导，保险商在中国面临其他金融产品的竞争加剧。