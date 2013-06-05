修正-香港股市：收低1%至六周低点，友邦保险及地产开发商跌幅居前

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更正内文第二段错字)
路透香港6月5日 - 香港股市周三跌至六周最低水准，美国友邦保险(AIA)和地产类股对大盘构成最大拖累。此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)官员的讲话加深市场对公债购买计划缩减的担忧。
恒生指数 收低1%，报22,069.2点，为4月23日迄今最低收盘位。恒生国企指数 下滑0.6%。
内地股市方面，沪综指 收跌0.1%，报2,270.9点。沪深300指数 下滑0.2%。
亚洲保险巨头友邦保险 挫跌3.4%，因投资者对今年表现出众的个股锁定获利。交易商指称，有内地新闻援引友邦保险中国区执行长的话报导，保险商在中国面临其他金融产品的竞争加剧。
保利协鑫能源 跳涨6.1%，此前欧盟对中国光伏产品裁定的临时反倾销税率从此前建议的47%降低到11.8%。 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。