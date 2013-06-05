中国债市：现券收益率曲线趋于平坦化，流动性趋紧局面继续打压买气

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月5日 - 中国银行间债市周三现券延续弱势，短债收益率升幅甚于长债，收益率曲线趋于平坦化。交易员表示，银行例行缴存令流动性继续趋紧，机构抛盘有所增多，受此影响，短券收益率升势明显，考虑到未来流动性仍难以乐观，预计买气短期内还将承压。
市场人士并提到，如果资金面紧张局面持续到6月中下旬，随之而来半年末考核时点，致未来资金面预期仍显谨慎，疑虑难消，不排除现券收益率继续上行的可能性。
“资金成本太高，短的涨了大概2bp(基点)左右，3年期金融债抛盘较多”上海一银行交易员称，这一波很多程度上是资金推动的，长端的也随之上行，但幅度不大。
中国银行间市场周三质押式回购利率 均有不同程度的上涨。市场人士表示，今日有存款准备金大额清算补缴，市场流动性进一步收敛，资金供不应求。
对于现券未来走势，广发银行高级交易员颜岩表示，首先要资金利率下来，债券收益率才有可能下行。不过目前看资金利率很难快速回落，所以债券利率不论是短端还是长端，还会在这个位置盘整。
“不久就会公布5月份数据，预计对市场影响不大，现在市场已经充分预期经济走弱的态势了 ”他说。
剩余期限约2.87年的农发行金融债130407券最新报价对应收益率 在3.8000%/3.7000%，上日尾盘为3.7500%/3.6700%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 4.7369 4.7987
上日 4.5425 4.7421
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9918/2.9318
国债参考率报价 2.8709/2.8177
金融债参考率报价 3.3567/3.2922(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。